Reservation Dogs | la serie rinnovata per la terza stagione

(Di venerdì 23 settembre 2022) FX annuncia il rinnovo didi Sterlin Harjo e Taika Waititi, per unache uscirà nel 2023. In occasione dell'arrivo del finale di, FX ha annunciato ufficialmente il rinnovo dellacomedycreata da Sterlin Harjo e Taika Waititi. Laarriverà nel 2023, anche se per il momento non è stata comunicata alcuna data d'uscita precisa. Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX, ha affermato in un comunicato trasmesso da Variety: "continua la sua corsa eccezionale con la critica, i fan e i premi, tutti che riconoscono la qualità dellacreata da ...

Snobbata completamente dalla Television Academy, Reservation Dogs è stata una delle serie tv più applaudite nell'ultimo anno, in Italia disponibile in streaming su Disney+ con il ciclo inaugurale e ora rinnovata per una terza stagione da FX. La serie segue quattro giovani nativi americani dell'Oklahoma mentre risolvono questioni in sospeso nelle loro vite e lottano con il desiderio di trasferirsi in California.