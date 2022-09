Repice sul Milan: “Gioca come i grandi club d’Europa” (Di venerdì 23 settembre 2022) Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW dal noto radiocronista, Francesco Repice, a riguardo delle potenzialità del Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 settembre 2022) Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW dal noto radiocronista, Francesco, a riguardo delle potenzialità del

sportli26181512 : Repice: 'Il Milan gioca a pallone come i top club d'Europa, non mi sorprenderei se...': Francesco Repice, noto radi… - pep192 : @AntoDamiano1996 Non penso che Repice lo mandino in Qatar, gli faranno fare la radiocronaca direttamente da Roma ri… - thintomduke : Mamma mia che sfigato Repice sul City, sei un grandissimo telecronista ma come commentatore sei RIDICOLO, GODOGODOG… - gp4l4 : Francesco #Repice emana un'aura talmente potente che anche in questa foto puoi sentire l'aneddoto sul tonno di 560… -