Renato Zero parcheggia sulle strisce e poi cade sul marciapiede: fan preoccupati per la salute del cantante (Di venerdì 23 settembre 2022) Il celebre cantante, dopo aver parcheggiato il suo Hummer nero sulle strisce pedonali, attraversa la strada ma subito inciampa sul marciapiede. Renato si rialza, dolorante, ma parrebbe star bene.

