Renato Zero, parcheggia sulle strisce e inciampa: il video del 'ruzzolone' diventa virale (Di venerdì 23 settembre 2022) Renato Zero è abituato a finire sulle prime pagine dei giornali. Con 55 anni di carriera alle spalle che festeggerà proprio stasera al Circo Massimo , il suo nome è sinonimo di successi. Ma questa ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022)è abituato a finireprime pagine dei giornali. Con 55 anni di carriera alle spalle che festeggerà proprio stasera al Circo Massimo , il suo nome è sinonimo di successi. Ma questa ...

fanpage : Parcheggia sulle strisce pedonali poi attraversa e inciampa sul marciapiede. Il volo di Renato Zero fa il giro del… - puledra1977 : RT @ilnostrotempo_: non Renato Zero che s’addobba per strada ???????????????? - cri10cri : RT @ilnostrotempo_: non Renato Zero che s’addobba per strada ???????????????? - Renato_Biggy : @FBiasin Potrebbe essere utile per far fare esperienza ai giovani tanto conta zero - theworldnews74 : Renato Zero da stasera al Circo Massimo per sei concerti (sold out). -