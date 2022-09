Regionali in Sicilia, arrestato candidato (Popolari autonomisti) per voto di scambio (Di venerdì 23 settembre 2022) caption id="attachment 330408" align="alignleft" width="150" Salvatore Ferrigno/captionUn nuovo arresto scuote la campagna elettorale per le Regionali Siciliane. I carabinieri di Palermo hanno arrestato Salvatore Ferrigno, 62 anni, candidato al Parlamento Siciliano nel collegio di Palermo con la lista Popolari autonomisti che fa capo all'ex governatore Raffaele Lombardo e che ora sostiene la candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione.Ferrigno, 62 anni, nato a Cinisi, è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo: è accusato di avere promesso favori e denaro in cambio di voti ad alcuni mafiosi. Per Ferrigno le elezioni Regionali 2022 hanno rappresentato un ritorno alla politica: nel 2006, infatti, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 settembre 2022) caption id="attachment 330408" align="alignleft" width="150" Salvatore Ferrigno/captionUn nuovo arresto scuote la campagna elettorale per lene. I carabinieri di Palermo hannoSalvatore Ferrigno, 62 anni,al Parlamentono nel collegio di Palermo con la listache fa capo all'ex governatore Raffaele Lombardo e che ora sostiene la candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione.Ferrigno, 62 anni, nato a Cinisi, è statodai carabinieri del Comando provinciale di Palermo: è accusato di avere promesso favori e denaro in cambio di voti ad alcuni mafiosi. Per Ferrigno le elezioni2022 hanno rappresentato un ritorno alla politica: nel 2006, infatti, ...

