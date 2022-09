Referendum Donbass, Mosca prepara terreno per scontro: Da oggi ogni attacco sarà contro la Russia (Di venerdì 23 settembre 2022) Se in Donbass, dove si vota oggi per il Referendum vincerà il sì per l’unione con la Russia, Mosca considererà ogni attacco contro questo territorio come “un attacco al proprio territorio”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) Se in, dove si votaper ilvincerà il sì per l’unione con laconsidereràquesto territorio come “unal proprio territorio”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

