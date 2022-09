Reddito cittadinanza | Meloni “Povertà si combatte solo con il lavoro”

(Di venerdì 23 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Io ho il progetto di separare un'assistenza necessaria per chi non può lavorare, anche migliore di quella che è stata fatta finora, ma per chi può lavorare la grande sfida è la libertà del”. Lo dice il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, che parla a Napoli a margine dell'appuntamento elettorale di chiusura della campagna elettorale all'arenile di Bagnoli. “Non silatenendo persone povere in quella condizione – sostiene-. Silafacendo in modo che le persone povere possano diventare benestanti o ricche e questo si facon il. Non si deve avere paura, se si vota Fratelli d'Italia – conclude – è perchè non abbiamo mai lasciato indietro ...

CarloCalenda : Caro @GiuseppeConteIT non sei il papà del reddito di cittadinanza perché lo pagano i lavoratori con le loro tasse.… - Mov5Stelle : Noi siamo quelli del superbonus, quelli della riduzione del numero dei parlamentari, quali della legge anticorruzio… - petergomezblog : Reddito cittadinanza, Bersani a La7: “M5s fa voto di scambio al Sud? Fesserie colossali. Chi lo dice e parla di sfa… - Clauluss : RT @Moonlightshad1: Lo sconto dell'Agenzia delle Entrate al gruppo Kering, la multinazionale proprietaria dei marchi di lusso, ammonta a pi… - Majden3 : RT @DavideR46325615: 'Noi abbiamo questo paradosso: Quelli che vogliono abolire il Reddito Di Cittadinanza sono gli stessi che qualche gior… -

Ildiha visto 'buttare via centinaia di milioni, tolti a chi è povero davvero, per fare una grande operazione di clientela politica '. Ne è convinto il governatore campano Vincenzo ...'Sul sito furbettidelreddito.it, troverete una carrellata di tutti gli sprechi legati aldi. Conte dice che e' una misura per i poveri: ai poveri serve assicurare il lavoro, la sanita', l'istruzione. Non organizzare un sistema, spesso truffaldino, per garantire il ...