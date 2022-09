Recuperato il corpo senza vita di Mattia

Leggi su agi

(Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - IldiLuconi, 8 anni, è stato ritrovato in un campo agricolo del comune di Trecastelli. Ne dà notizia la prefettura di Ancona che ha anche comunicato che sono in corso le operazioni per il riconoscimento. Nei giorni scorsi lo zainetto diera stato rinvenuto a otto chilometri di distanza dal punto in cui l'acqua e il fango lo avevano strappato alle braccia della madre. La scoperta lungo la strada tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. #Alluvione #Marche “Spero di ritrovare mio figlio vivo” Tiziano Luconi è il papà di, 8 anni, risulta ancora tra i dispersi. La furia dell'acqua lo ha strappato dalle braccia della mamma tre giorni fa. Racconto e immagini dell'inviata @ElenaBaiocco con Massimiliano Savino ...