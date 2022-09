Recuperato il corpo senza vita di Mattia

Leggi su agi

(Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - “Venite, c'è ildi un bambino immerso nel fango”. La telefonata di un agricoltore di Trecastelli, Alessandro Bedetta, arriva ai carabinieri poco prima delle 16 di questo pomeriggio. L'uomo è il proprietario di un terreno agricolo che costeggia il fiume Nevola ed era stato allertato da un'educatrice dell'agrinido poco distante. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno usato ogni cautela possibile per tirarlo fuori dal fango nel quale era immerso. Il corpicino era in avanzato stato di decomposizione, con la maglietta blu che indossava la notte dell'alluvione, quando viaggiava in auto in compagnia della mamma Silvia. #Alluvione #Marche “Spero di ritrovare mio figlio vivo” Tiziano Luconi è il papà di, 8 anni, risulta ancora tra i dispersi. La furia dell'acqua lo ha strappato dalle braccia della mamma tre giorni fa. ...