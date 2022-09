Razeto (Confindustria): 'Mancano giovani per aziende settore nautico' (Di venerdì 23 settembre 2022) "I giovani non hanno più la pazienza di approcciarsi a questo genere di lavoro, non hanno più la pazienza di venire nelle nostre officine e nei nostri cantieri ad apprendere un lavoro. Questo discorso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) "Inon hanno più la pazienza di approcciarsi a questo genere di lavoro, non hanno più la pazienza di venire nelle nostre officine e nei nostri cantieri ad apprendere un lavoro. Questo discorso ...

Allarme dal Salone Nautico 'manca manodopera specializzata' Andrea Razeto, vicepresidente di Confindustria Nautica fa il punto al Salone Nautico della situazione per un settore che va a gonfie vele, macinando fatturato e ordini, ma ha bisogno di personale che ...