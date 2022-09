rep_napoli : 'Jack' Raspadori, due gol in quattro giorni mister 35 milioni fa volare il Napoli [dal nostro inviato Marco Azzi] [… -

SerieANews

Anche per questo Giacomosi sente a casa a Castel Volturno come a Coverciano. '...idee chiare Jack che per qualche giorno metterà da parte il Napoli e quei due gol che lo hanno fatto...6 : fa proprio ciò che aveva chiesto Spalletti alla vigilia, ovvero lavorare nel fraseggio con la squadra. Non si ferma un attimo e con una giocata di qualità crea un'occasione ... Raspadori fa volare l'Italia: Mancini stende ancora l'Inghilterra Raspadori in gol contro l’Inghilterra, l’attaccante del Napoli porta in vantaggio gli Azzurri con un siluro dalla distanza ...Il Napoli di Spalletti continua a volare in campionato e Champions League. Il club azzurro è però alle prese con un'importante problema.