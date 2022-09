“Raspadori come Aguero”: il paragone alla Rai spiazza tutti (Di venerdì 23 settembre 2022) Al termine del match Italia-Inghilterra intervengono per un commento tecnico Alessandro Antinelli e Lele Adani in studio. Durante l’analisi, Adani si sofferma sul goal di Jack Raspadori che ha portato gli azzurri a vincere per 1-0 e sulla partita convincente che l’attaccante ha maturato sulla scia delle buone prestazioni anche con il Napoli di Spalletti. Ecco quanto evidenziato dalle dichiarazioni dell’opinionista nel post-partita: “Raspadori? Mi ero già espresso sul suo valore. Ha la cattiveria di Aguero, la gestione palla come quella di Tevez da uomo della strada, qui si porta dietro giocatori importantissimi prima di tirare”. Arrivano i complimenti e la stima di Adani verso l’attaccante, sul quale – precisa – si era già espresso ammettendo le qualità del ragazzo. Sorprende il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Al termine del match Italia-Inghilterra intervengono per un commento tecnico Alessandro Antinelli e Lele Adani in studio. Durante l’analisi, Adani si sofferma sul goal di Jackche ha portato gli azzurri a vincere per 1-0 e sulla partita convincente che l’attaccante ha maturato sulla scia delle buone prestazioni anche con il Napoli di Spalletti. Ecco quanto evidenziato dalle dichiarazioni dell’opinionista nel post-partita: “? Mi ero già espresso sul suo valore. Ha la cattiveria di, la gestione pquella di Tevez da uomo della strada, qui si porta dietro giocatori importantissimi prima di tirare”. Arrivano i complimenti e la stima di Adani verso l’attaccante, sul quale – precisa – si era già espresso ammettendo le qualità del ragazzo. Sorprende il ...

