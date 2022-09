“Raspadori come Aguero”: commento a sorpresa in diretta! (Di venerdì 23 settembre 2022) Giacomo Raspadori è il man of the match di Italia-Inghilterra. Il suo gol ha deciso la partita di Nations League dando la possibilità di giocarsi il girone e la possibilità di andare alle Final Four della competizione. Un gol che probabilmente condannerà gli inglesi alla retrocessione nella Lega B per la prossima Nations. Raspadori Italia Inghilterra Non sono mancati i complimenti al ragazzo che adesso regala gioie al Napoli. Sul gioiello partenopeo si è soffermato Daniele Adani, commentatore Rai, che ricorda come ha spesso detto che i suoi movimenti gli ricordavano il giovane Kun Aguero, proprio per la cattiveria, e il controllo palla di Carlos Tevez. Insomma parole al miele per il campione d’Europa a cui la Nazionale si affida per riportare gol proprio in un reparto dove la Nazionale fa fatica. Un gol ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) Giacomoè il man of the match di Italia-Inghilterra. Il suo gol ha deciso la partita di Nations League dando la possibilità di giocarsi il girone e la possibilità di andare alle Final Four della competizione. Un gol che probabilmente condannerà gli inglesi alla retrocessione nella Lega B per la prossima Nations.Italia Inghilterra Non sono mancati i complimenti al ragazzo che adesso regala gioie al Napoli. Sul gioiello partenopeo si è soffermato Daniele Adani, commentatore Rai, che ricordaha spesso detto che i suoi movimenti gli ricordavano il giovane Kun, proprio per la cattiveria, e il controllo palla di Carlos Tevez. Insomma parole al miele per il campione d’Europa a cui la Nazionale si affida per riportare gol proprio in un reparto dove la Nazionale fa fatica. Un gol ...

GianpaoloNasta : Un po' Del Piero, un po' Aguero cattivo come Tévez... però non mettiamogli troppa pressione eh! ????? #Raspadori #Raisport - LonigroMarco : Adani post #ItaliaInghilterra: '#Raspadori? Mi ero già espresso sul suo valore. Ha la cattiveria di #Aguero, la ges… - eltecatito_ : @ForzaMilanTweet Hai ragione… Raspadori non può essere paragonato ad un bidone come de keteloso - alberto_varisco : @FootballAndDre1 Prendersela per gnomto che farebbe comodo uno come lui altroché raspadori - asIIanismo : giacomino raspadori grazie per avermi fatto godere come un porco -