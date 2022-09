Rasmus Højlund, la stellina danese conquista la Serie A (Di venerdì 23 settembre 2022) Ogni anno ci sono tante squadre che provano a scoprire giovani talenti in giro per il mondo. Questo è il lavoro dello scouting, cercare delle pepite d’oro da segnalare ai propri club, per poi farli valorizzare. Una ricerca continua, un viaggio porta gli addetti ai lavori a perlustrare ogni angolo del mondo. Perché si sa, il calcio non ha longitudine ne latitudine, quindi i nuovi fenomeni possono sbocciare in qualsiasi luogo. Quest’anno un po’ tutte le squadre hanno provato a scoprire nuovi talenti, e magari a puntarci per l’immediato o per il futuro. Uno tra questi che ha colto l’attenzione dei più è Rasmus Højlund, giovane stellina danese in forza all’Atalanta. Chi è Rasmus Højlund Fa parte della generazione d’oro di questa Danimarca sforna talenti. Il giovane attaccante classe ... Leggi su zon (Di venerdì 23 settembre 2022) Ogni anno ci sono tante squadre che provano a scoprire giovani talenti in giro per il mondo. Questo è il lavoro dello scouting, cercare delle pepite d’oro da segnalare ai propri club, per poi farli valorizzare. Una ricerca continua, un viaggio porta gli addetti ai lavori a perlustrare ogni angolo del mondo. Perché si sa, il calcio non ha longitudine ne latitudine, quindi i nuovi fenomeni possono sbocciare in qualsiasi luogo. Quest’anno un po’ tutte le squadre hanno provato a scoprire nuovi talenti, e magari a puntarci per l’immediato o per il futuro. Uno tra questi che ha colto l’attenzione dei più è, giovanein forza all’Atalanta. Chi èFa parte della generazione d’oro di questa Danimarca sforna talenti. Il giovane attaccante classe ...

_lechatblanc : RT @OptaPaolo: 2003 - Due dei tre giocatori nati dal 2003 in avanti ad aver trovato il gol in questa Serie A giocano nell'Atalanta (Giorgio… - Leggenda88 : RT @OptaPaolo: 2003 - Due dei tre giocatori nati dal 2003 in avanti ad aver trovato il gol in questa Serie A giocano nell'Atalanta (Giorgio… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 2003 - Due dei tre giocatori nati dal 2003 in avanti ad aver trovato il gol in questa Serie A giocano nell'Atalanta (Giorgio… - SBKreal : RT @OptaPaolo: 2003 - Due dei tre giocatori nati dal 2003 in avanti ad aver trovato il gol in questa Serie A giocano nell'Atalanta (Giorgio… - OptaPaolo : 2003 - Due dei tre giocatori nati dal 2003 in avanti ad aver trovato il gol in questa Serie A giocano nell'Atalanta… -

Milan, Cardinale detta l'agenda: il rinnovo di Leao passa dal mercato ... difensore centrale di 1,90, ma all'occorrenza anche centrocampista, classe 2000, già nel mirino da tempo e seguito da altri top club in Italia e in Europa e quello di Rasmus Højlund , centravanti ... Roma, tutti i numeri dell'ultimo match di campionato Due dei tre giocatori nati dal 2003 in avanti ad aver trovato il gol in questa Serie A giocano nell'Atalanta (Giorgio Scalvini e Rasmus Højlund). Dal 2015 in avanti la Roma ha perso quattro partite ... ... difensore centrale di 1,90, ma all'occorrenza anche centrocampista, classe 2000, già nel mirino da tempo e seguito da altri top club in Italia e in Europa e quello di, centravanti ...Due dei tre giocatori nati dal 2003 in avanti ad aver trovato il gol in questa Serie A giocano nell'Atalanta (Giorgio Scalvini e). Dal 2015 in avanti la Roma ha perso quattro partite ...