(Di venerdì 23 settembre 2022) Manca poco all’appuntamento con la Festa del Cinema in programma a Roma a partire dal 13 e fino al 23 ottobre presso l’Auditorium Parco della musica. Sarà l’occasione in cui verranno presentati diversiin anteprima e tra gli altri anche “il” di Renato De Maria cone Matilda De Angelis. IlIlè costituito , tra gli altri, da:e De Angelis, ma anche Tommaso Regno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri insieme a Maccio Capatonda, Luigi Fedele, Coco Rebecca Edogamhe, Filippo Timi, Luca Lo destro, Lorenzo De Moor e Maurizio Lombardi. LaIlin uscita suil prossimo 26 ottobre racconta delle vicende ...

CorriereCitta : Rapiniamo il duce, quando esce su Netflix il film con Pietro Castellitto: cast e trama - Screenweek : #RapiniamoilDuce lo spettacolare trailer del film #Netflix di #RenatoDeMaria - RedCapes_it : Rapiniamo il Duce – Ecco il trailer del film Netflix italiano in anteprima alla Festa del Cinema di Roma… - ugolinic : #RomaFF17 - Think_movies : “Rapiniamo il Duce”: il Trailer e il Key Art del film di Renato De Maria in anteprima alla Festa del Cinema di Roma… -

il: l'uscita e la trama del film Il cast diilQuando l'amore nasce sul set Netflix sta aprendo le porte ai nuovi titoli di ottobre 2022 : tante le novità in fatto di ...Dopo averlo intravisto nel primo trailer diil, nuovo film Netflix con Miriam Leone e Edoardo Leo, Maccio Capatonda torna anche nel trailer di Maccioverse , la nuova serie originale distribuita da Elimobile. Composta da un ...Manca poco all’appuntamento con la Festa del Cinema in programma a Roma a partire dal 13 e fino al 23 ottobre presso l’Auditorium Parco della musica. Sarà l’occasione in cui verranno presentati divers ...Parallelamente al vero trailer di Rapiniamo il Duce, compare online anche il finto trailer del film grazie a Maccio Capatonda ...