QUINTA GIORNATA SERIE C, PORDENONE-PADOVA: 23 CONVOCATI (Di venerdì 23 settembre 2022) Sabato 24 settembre: il PORDENONE ospita il PADOVA allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, match della QUINTA GIORNATA della SERIE C 2022/23. Calcio d’inizio alle 14:30, diretta Sky Sport e Eleven Sports. Arbitro Monaldi di Macerata, assistenti Belsanti di Bari e Catallo di Frosinone. Quarto ufficiale Zanotti di Rimini. I 23 CONVOCATI neroverdi: PORTIERI: 1 Marco Festa, 22 Miguel Angel Martinez, 30 Francesco Turchetto. DIFENSORI: 2 Cristian Andreoni, 16 Enrico Maset, 17 Alessandro La Rosa, 18 Amedeo Benedetti, 26 Alessandro Bassoli, 29 Gabriele Ingrosso, 31 Roberto Pirrello, 34 Stefano Negro. CENTROCAMPISTI: 5 Daniele Giorico, 8 Salvatore Burrai, 10 Francesco Deli, 20 Marco Pinato, 21 Kevin Biondi, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini. ATTACCANTI: 7 Edgaras Dubickas, 9 Simone ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 settembre 2022) Sabato 24 settembre: ilospita ilallo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, match delladellaC 2022/23. Calcio d’inizio alle 14:30, diretta Sky Sport e Eleven Sports. Arbitro Monaldi di Macerata, assistenti Belsanti di Bari e Catallo di Frosinone. Quarto ufficiale Zanotti di Rimini. I 23neroverdi: PORTIERI: 1 Marco Festa, 22 Miguel Angel Martinez, 30 Francesco Turchetto. DIFENSORI: 2 Cristian Andreoni, 16 Enrico Maset, 17 Alessandro La Rosa, 18 Amedeo Benedetti, 26 Alessandro Bassoli, 29 Gabriele Ingrosso, 31 Roberto Pirrello, 34 Stefano Negro. CENTROCAMPISTI: 5 Daniele Giorico, 8 Salvatore Burrai, 10 Francesco Deli, 20 Marco Pinato, 21 Kevin Biondi, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini. ATTACCANTI: 7 Edgaras Dubickas, 9 Simone ...

TMit_news : Quinta giornata di #UEFANationsLeague e amichevoli internazionali. Occasioni buone per i bomber dell'intero globo ??… - studenti_it : Nastagio degli Onesti: trama e spiegazione della novella della quinta giornata del Decameron di Boccaccio. Video a… - sportli26181512 : Serie C, il programma della 5^ giornata su Sky Sport: La quinta giornata di Serie C 2022/23 sarà in diretta su Sky… - UCAlbinoLeffe : ??? Parole #aLla Vigilia | Mister Biava in vista del match di campionato valido per la Quinta giornata di… - Calciodiretta24 : Pronostici del 24 settembre 2022: la quinta giornata di UEFA Nations League -