Questo aereo della Nato non ha provocato l’alluvione nelle Marche del 15 settembre 2022 (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 23 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 19 settembre 2022 in cui si vedono una foto e un video che mostrano la rotta di un aereo. Il post è accompagNato da un commento che recita: «Che volo è Questo partito dalla base N.A.T.O. e che ha sorvolato le Marche poco prima del nubifragio? Un AWACS, velivolo per la sorveglianza aerea, ma che viene usato anche per il controllo meteo…». Secondo quanto riportato nel post, un aereo della Nato sarebbe quindi responsabile dell’alluvione anomala avvenuta qualche giorno dopo sullo stesso territorio. L’aereo avrebbe infatti ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 23la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 19in cui si vedono una foto e un video che mostrano la rotta di un. Il post è accompagda un commento che recita: «Che volo èpartito dalla base N.A.T.O. e che ha sorvolato lepoco prima del nubifragio? Un AWACS, velivolo per la sorveglianza aerea, ma che viene usato anche per il controllo meteo…». Secondo quanto riportato nel post, unsarebbe quindi responsabile delanomala avvenuta qualche giorno dopo sullo stesso territorio. L’avrebbe infatti ...

