Questa volta sì che la serialità italiana tratta davvero i ragazzi in maniera adulta (Di venerdì 23 settembre 2022) In Prisma, nuova serie in linea su Prime Video, ci sono due gemelli dall’atteggiamento e dai problemi completamente diversi, quasi opposti, c’è una ragazza lesbica, un’altra che invece non ha una parte della gamba, un gruppetto di bulli che vuole sfondare nella musica e poi ci sono tutti gli altri intorno a loro, ognuno a suo modo impegnato a capire la propria identità mentre cerca di mostrarne un’altra a chi lo circonda. Prisma apparentemente sembra il figlio provinciale di Skam (è ambientato in centri piccoli tra Latina e Sabaudia), in realtà è un passo avanti, una serie che ha capito dal format norvegese tutto quel che serve e adesso cerca di fare qualcosa di nuovo. Ci voleva Prisma per cambiare paradigma. Cinema e televisione italiani non fanno mistero di voler raccontare i mutamenti sociali in fatto di sessualità e diversità che stiamo vivendo, ma nonostante la sovrapresenza di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 settembre 2022) In Prisma, nuova serie in linea su Prime Video, ci sono due gemelli dall’atteggiamento e dai problemi completamente diversi, quasi opposti, c’è una ragazza lesbica, un’altra che invece non ha una parte della gamba, un gruppetto di bulli che vuole sfondare nella musica e poi ci sono tutti gli altri intorno a loro, ognuno a suo modo impegnato a capire la propria identità mentre cerca di mostrarne un’altra a chi lo circonda. Prisma apparentemente sembra il figlio provinciale di Skam (è ambientato in centri piccoli tra Latina e Sabaudia), in realtà è un passo avanti, una serie che ha capito dal format norvegese tutto quel che serve e adesso cerca di fare qualcosa di nuovo. Ci voleva Prisma per cambiare paradigma. Cinema e televisione italiani non fanno mistero di voler raccontare i mutamenti sociali in fatto di sessualità e diversità che stiamo vivendo, ma nonostante la sovrapresenza di ...

CremoniniCesare : Ho realizzato molte cose nella mia vita ma questa è l’esperienza più intensa fatta con la musica. 29 settembre 2022… - _Nico_Piro_ : Perchè filo russo, nello scambio sono stati inseriti anche due combattenti americani. Molti dettagli non sono ancor… - berlusconi : Il Ponte sullo stretto fa parte di una delle grandi direttrici di traffico europee che attraversa l’Italia. Per du… - fabiobellentani : RT @JamesLucasIT: Nei primi manoscritti di Tolkien de Il Signore degli Anelli, il nome 'Bingo' era usato per il personaggio che sarebbe in… - Noafuckingclue : Ogni volta che vedo una chioma biondo platino parte questa meraviglia #HouseOfTheDragonHBO #HouseOfTheDragon -