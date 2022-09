Quattro terremoti in un giorno, che succede in Italia? Gli esperti spiegano gli eventi (Di venerdì 23 settembre 2022) Cosa succede in Italia? Nella giornata del 22 settembre infatti, sul territorio nazionale sono stai registrati 4 fenomeni sismici in meno di 24 ore. La domanda che migliaia di persone si stanno facendo è: c’è da preoccuparsi? A rispondere sono direttamente gli esperti dell’Ingv, l’istituto di geofisica e vulcanologia. Partiamo dal fatto: ieri 4 diversi terremoti hanno scosso Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia Romagna. Quello che c’è da chiarire è che secondo gli esperti, ognuno è stato generato da un meccanismo diverso. “Non c’è alcuna relazione: le distanze fra i luoghi in cui sono avvenuti i terremoti sono di centinaia di chilometri perché possa esserci un nesso”, ha detto all’ANSA il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di geofisica e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Cosain? Nella giornata del 22 settembre infatti, sul territorio nazionale sono stai registrati 4 fenomeni sismici in meno di 24 ore. La domanda che migliaia di persone si stanno facendo è: c’è da preoccuparsi? A rispondere sono direttamente glidell’Ingv, l’istituto di geofisica e vulcanologia. Partiamo dal fatto: ieri 4 diversihanno scosso Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia Romagna. Quello che c’è da chiarire è che secondo gli, ognuno è stato generato da un meccanismo diverso. “Non c’è alcuna relazione: le distanze fra i luoghi in cui sono avvenuti isono di centinaia di chilometri perché possa esserci un nesso”, ha detto all’ANSA il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di geofisica e ...

Tg3web : In Italia ci sono stati in un giorno quattro terremoti: Marche, Liguria, Sicilia e Toscana. Tanta paura ma danni mo… - HuffPostItalia : L'Italia trema: quattro terremoti in un giorno. Ingv: 'Non possiamo escludere scosse più forti' - LaStampa : Quattro terremoti in un giorno da Genova a Catania, il sismologo: “Nessun nesso, troppo distanti per essere in rela… - StabiaChannel : #Mondo #Quattro terremoti in Italia durante una sola giornata LEGGI LA NEWS: - MaralbAzsc : Quattro terremoti in Italiadurante una sola giornata -