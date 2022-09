"Quarta dose di vaccino per tutti”. Via alle somministrazioni ai ragazzi (Di venerdì 23 settembre 2022) Si allarga la platea delle somministrazioni del vaccino anti-Covid. «A seguito dell'autorizzazione da parte di Ema e Aifa della formulazione bivalente original/BA.4-5 del vaccino Comirnaty, sono ora disponibili, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARSCoV-2/COVID-19, due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty)». Questo il testo contenuto nella circolare del ministero della Salute dal titolo ‘Aggiornamento delle indicazioni sull'utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti' che specifica che «come precisato dalla CTS di AIFA, al momento, non ci sono evidenze per poter esprimere un giudizio di uso preferenziale di uno dei diversi vaccini bivalenti oggi disponibili, ritenendosi che tutti possano ampliare la protezione contro diverse ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Si allarga la platea delledelanti-Covid. «A seguito dell'autorizzazione da parte di Ema e Aifa della formulazione bivalente original/BA.4-5 delComirnaty, sono ora disponibili, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARSCoV-2/COVID-19, due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty)». Questo il testo contenuto nella circolare del ministero della Salute dal titolo ‘Aggiornamento delle indicazioni sull'utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti' che specifica che «come precisato dalla CTS di AIFA, al momento, non ci sono evidenze per poter esprimere un giudizio di uso preferenziale di uno dei diversi vaccini bivalenti oggi disponibili, ritenendosi chepossano ampliare la protezione contro diverse ...

