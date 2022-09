"Quanto le do". Meloni e il voto a sorpresa di Furio Colombo (Di venerdì 23 settembre 2022) Furio Colombo dà i numeri, quelle delle sue pagelle. A sondaggi proibiti, Myrta Merlino a L'Aria Che Tira chiede all'ex senatore un voto per tutti i leader. Tra i più apprezzati da Colombo, in collegamento con La7 nella puntata di venerdì 23 settembre, Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Entrambi ottengono un bel "7". Eppure dall'ex senatore non arrivano complimenti per la leader di Fratelli d'Italia: "Tra Salvini e Meloni non so chi sia meno desiderabile". A differenza però della Meloni, Colombo affida al leader della Lega un bel 4: "A Salvini do un voto basso, perché ha ripetuto 4/5 volte le stesse parole senza mai spiegarle, come 'lavoro'". Anzi, l'ospite della Merlino definisce l'ex ministro "troppo sicuro di sé". Più al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022)dà i numeri, quelle delle sue pagelle. A sondaggi proibiti, Myrta Merlino a L'Aria Che Tira chiede all'ex senatore unper tutti i leader. Tra i più apprezzati da, in collegamento con La7 nella puntata di venerdì 23 settembre, Giorgiaed Enrico Letta. Entrambi ottengono un bel "7". Eppure dall'ex senatore non arrivano complimenti per la leader di Fratelli d'Italia: "Tra Salvini enon so chi sia meno desiderabile". A differenza però dellaaffida al leader della Lega un bel 4: "A Salvini do unbasso, perché ha ripetuto 4/5 volte le stesse parole senza mai spiegarle, come 'lavoro'". Anzi, l'ospite della Merlino definisce l'ex ministro "troppo sicuro di sé". Più al ...

