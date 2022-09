Qualcosa di mai visto: 36 ore di pioggia no-stop. Meteo, chi trema (Di venerdì 23 settembre 2022) Weekend rovinato. Per domani e dopodomani, giorno delle elezioni, e anche per lunedì fanno decisamente prevedere piogge molto abbondanti. "Le previsioni per i prossimi tre giorni, sono per un peggioramento a partire dal nord e si parla di una quantità di pioggia molto elevata, maltempo molto forte a partire dal pomeriggio di domani direi tra il Nord e la Toscana", dice all'Adnkronos il Meteorologo Paolo Sottocorona. "Nella giornata di domenica quest'area di maltempo molto forte si sposta verso il centro, quindi sul nord-ovest migliora già in mattinata, sul nord-est migliora nel pomeriggio ma sulle zone del centro, compresa le Marche già pesantemente colpite dal maltempo ci saranno precipitazioni particolarmente abbondanti. Come sviluppo in Toscana nel pomeriggio di domenica la situazione migliora un poco e si attenua l'intensità della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Weekend rovinato. Per domani e dopodomani, giorno delle elezioni, e anche per lunedì fanno decisamente prevedere piogge molto abbondanti. "Le previsioni per i prossimi tre giorni, sono per un peggioramento a partire dal nord e si parla di una quantità dimolto elevata, maltempo molto forte a partire dal pomeriggio di domani direi tra il Nord e la Toscana", dice all'Adnkronos ilrologo Paolo Sottocorona. "Nella giornata di domenica quest'area di maltempo molto forte si sposta verso il centro, quindi sul nord-ovest migliora già in mattinata, sul nord-est migliora nel pomeriggio ma sulle zone del centro, compresa le Marche già pesantemente colpite dal maltempo ci saranno precipitazioni particolarmente abbondanti. Come sviluppo in Toscana nel pomeriggio di domenica la situazione migliora un poco e si attenua l'intensità della ...

