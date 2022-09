PSG, Al Khelaifi sul Fair Play Finanziario: “Dobbiamo stare attenti per un motivo” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il leader del Paris Saint-Germain, nonché presidente dell’ECA, Al Khelaifi, ha parlato in occasione dell’assemblea dell’associazione dei club europei in quel di Istanbul. Tra i temi più importanti non potevano mancare le modifiche apportate alla struttura economica del calcio europeo con il rinnovo del Fair Play Finanziario. “Le nuove regole sono un qualcosa di positivo. Le regole controllano i costi, aumentano gli investimenti e gli investitori e aiuteranno ad assicurare la sostenibilità del calcio“. PSG Al Khelaifi Dichiarazioni “Ma Dobbiamo stare attenti – sottolinea il presidente – i livelli pericolosi di debito e le iniezioni di capitale di forma ‘magica’ non sono un cammino sostenibile. Dobbiamo pensare a lungo termine, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) Il leader del Paris Saint-Germain, nonché presidente dell’ECA, Al, ha parlato in occasione dell’assemblea dell’associazione dei club europei in quel di Istanbul. Tra i temi più importanti non potevano mancare le modifiche apportate alla struttura economica del calcio europeo con il rinnovo del. “Le nuove regole sono un qualcosa di positivo. Le regole controllano i costi, aumentano gli investimenti e gli investitori e aiuteranno ad assicurare la sostenibilità del calcio“. PSG AlDichiarazioni “Ma– sottolinea il presidente – i livelli pericolosi di debito e le iniezioni di capitale di forma ‘magica’ non sono un cammino sostenibile.pensare a lungo termine, ...

