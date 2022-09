Psg, Al Khelaifi: “Magici accordi finanziari non sono sostenibili, bisogna pensare a lungo termine” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il presidente del Paris Saint-Germain e dell’ECA, Nasser Al-Khelaifi, intervenuto a Istanbul in occasione dell’assemblea generale dell’associazione dei club europei, ha parlato dello sviluppo della sostenibilità nel calcio: “Alti livelli di debito e Magici accordi finanziari non sono percorsi sostenibili. Dobbiamo pensare a lungo termine, non a breve termine. La nostra prima priorità è garantire la stabilità finanziaria all’interno del calcio europeo. Il previsto ‘Recovery Fund’ è fondamentale per i nostri club. Il Covid ha colpito tutti noi, club di tutte le dimensioni. Ho parlato con il presidente Ceferin del fondo e ha promesso che troveremo una soluzione insieme. Incoraggiano gli ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Il presidente del Paris Saint-Germain e dell’ECA, Nasser Al-, intervenuto a Istanbul in occasione dell’assemblea generale dell’associazione dei club europei, ha parlato dello sviluppo dellatà nel calcio: “Alti livelli di debito enonpercorsi. Dobbiamo, non a breve. La nostra prima priorità è garantire la stabilitàa all’interno del calcio europeo. Il previsto ‘Recovery Fund’ è fondamentale per i nostri club. Il Covid ha colpito tutti noi, club di tutte le dimensioni. Ho parlato con il presidente Ceferin del fondo e ha promesso che troveremo una soluzione insieme. Incoraggiano gli ...

