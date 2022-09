Protezione civile FVG: 80 volontari con 30 mezzi in partenza per le Marche (Di venerdì 23 settembre 2022) Partirà domenica mattina (25 settembre) la colonna della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia alla volta del territorio di Senigallia, nelle Marche, per portare aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione.A darne notizia, questo pomeriggio, il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Fvg.La richiesta di disponibilità è giunta nella serata di giovedì dal Dipartimento nazionale di Protezione civile ed è stata immediatamente accolta dalla Pcr della nostra Regione che ha dato quindi avvio alle pratiche per la missione.Nel ringraziare tutti i volontari di Protezione civile che hanno dato la loro immediata disponibilità per aiutare le comunità colpite dal grave evento emergenziale, l’esponente della ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 settembre 2022) Partirà domenica mattina (25 settembre) la colonna delladel Friuli Venezia Giulia alla volta del territorio di Senigallia, nelle, per portare aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione.A darne notizia, questo pomeriggio, il vicegovernatore con delega alladel Fvg.La richiesta di disponibilità è giunta nella serata di giovedì dal Dipartimento nazionale died è stata immediatamente accolta dalla Pcr della nostra Regione che ha dato quindi avvio alle pratiche per la missione.Nel ringraziare tutti idiche hanno dato la loro immediata disponibilità per aiutare le comunità colpite dal grave evento emergenziale, l’esponente della ...

