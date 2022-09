Protesi all’anca | prima volta nel Casertano con l’innovativa tecnica AMIS

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPiedimonte Matese (Ce) –, anche a Caserta e provincia viene utilizzatadell’azienda svizzera Medacta, che ha il duplice effetto positivo di proteggere i muscoli e nervi e nel contempo di consentire al paziente operato di tornare a camminare immediatamente. Questa, utilizzata frequentemente nei centri privati convenzionati, è stata usata per lain ospedali pubblici nella provincia di Caserta. In particolare sono stati eseguiti due interventi di impianto di artrodi anca per coxartrosi presso l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese. L’UOC, diretta dal Direttore del ...