Professore a 22 anni senza laurea, la storia di Matteo: «Chiamato da una mamma per sopperire alla mancanza di docenti» (Di venerdì 23 settembre 2022) Professore a 22 anni. Al terzo anno di una laurea triennale in fisica, con ancora diversi esami da dare e una tesi tutta da scrivere, Matteo, classe 1999, ha già alle spalle un anno da docente di matematica in un istituto tecnico pubblico di Milano. «Quando entravo in classe per la prima volta gli studenti non ci credevano», ha raccontato ad Open. «Mi chiedevano se fosse uno scherzo. Era difficile farglielo capire, ma alla fine se la mettevano via. "Sono il tuo Professore e va così che tu ci creda o no", dicevo loro». Effettivamente, quella di Matteo è una storia sorprendente, ancor di più se si considera che i suoi nove mesi da docente sono stati svolti quando lui era al secondo anno di triennale, e che prima di quella scuola Matteo ...

