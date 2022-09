Primi risultati dai Mondiali dei record a Terracina (Di venerdì 23 settembre 2022) Ben 225 atleti iscritti nei tabelloni dall’Under 12 agli Under 18 per gli ITF Beach Tennis World Championships 2022 in corso fino a domenica 25 sulle spiagge del litorale laziale Leggi su federtennis (Di venerdì 23 settembre 2022) Ben 225 atleti iscritti nei tabelloni dall’Under 12 agli Under 18 per gli ITF Beach Tennis World Championships 2022 in corso fino a domenica 25 sulle spiagge del litorale laziale

Rainbow6IT : Tutti i gruppi hanno giocato i primi match ?? È il momento di fare un recap dei risultati! ?? Non perdere le prossime… - lavazzagroup : A #TerraMadre2022 i primi risultati concreti della #CoffeeCoalition: in pochi mesi l’iniziativa ha già dato vita a… - SlowFoodItaly : RT @lavazzagroup: A #TerraMadre2022 i primi risultati concreti della #CoffeeCoalition: in pochi mesi l’iniziativa ha già dato vita a 29 nuo… - CslDavide : @biancolliandrea E poi ci vengono a parlare di principi e diritti democratici degli altri, quando loro sono i primi… - mikylucky : RT @Rainbow6IT: Tutti i gruppi hanno giocato i primi match ?? È il momento di fare un recap dei risultati! ?? Non perdere le prossime giornat… -