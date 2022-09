“Primeras” | le pioniere femminili che hanno infranto i tabù come non le avete mai viste

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 23 settembre 2022) Da Alfonsina Strada (la prima ciclista partecipare al Giro d’Italia, nel 1924) all’alpinista giapponese Junko Tabei (nel 1975 è la prima donna a raggiungere la cima dell’Everest); da Elois Dìaz (prima a esercitare la professione medica in Cile, nel 1886) alla francese Alice Guy-Blaché, prima regista nella storia del cinema (nel 1896). A raccontare queste e altre donne delle “prime volte” sarà una serie tv in animazione, “” (“Prime”, appunto) che è stata presentata al Cartoon Forum di Tolosa, la rassegna dei migliori progetti europei in animazione. Il progetto per la serie tv animata “” è stato presentato al Cartoon Forum di TolosaSi tratta di una interessante serie animata coprodotta dalla società spagnola TV ON e dalla cilena Typpo Creative Lab che racconta le storie di vita di donne di tutto il mondo, e di varie epoche, che sono ...