Previsioni meteo: weekend di forte maltempo. Rischio nubifragi e alluvioni lampo (Di venerdì 23 settembre 2022) Sabato 24 settembre l'Italia verrà raggiunta da un'intensa perturbazione atlantica che distribuirà nuovi abbondanti rovesci. Ecco le zone nel ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Sabato 24 settembre l'Italia verrà raggiunta da un'intensa perturbazione atlantica che distribuirà nuovi abbondanti rovesci. Ecco le zone nel ...

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA | Le previsioni del tempo per oggi, 23 settembre - UniCalPortale : ?? Bel tempo nel #weekend in #Calabria. Il ciclone che ha portato correnti molto fresche per l’inizio della stagion… - imperianews_it : Maltempo in Liguria: sabato allerta meteo verde per la provincia di Imperia, le previsioni per il weekend - MassimoChiaram7 : RT @Galacticpark22: -1 a Galactic Park! Purtroppo le previsioni meteo non sono per nulla incoraggianti, e quindi il parco telescopi che ave… - PerugiaToday : RT @Today_it: Dove si rischiano nubifragi nel weekend -