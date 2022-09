Premier League, la FA apre indagine su Ronaldo per il telefono rotto a un fan autistico (Di venerdì 23 settembre 2022) La FA (Football Association) inglese ha aperto un’indagine su Cristiano Ronaldo sui fatti dell’aprile scorso, posteriori a Everton-Manchester United. L’attaccante portoghese entrò in contatto con un giovane tifoso autistico al quale ruppe il telefono cellulare. CR7 è accusato di di violazione della FA Rule E3 per l’incidente avvenuto dopo la partita di Premier League. Immediata la replica del Manchester United: “Supporteremo il nostro giocatore nella sua risposta alle accuse“. Ronaldo non era stato punito dalla polizia britannica: infatti aveva chiesto scusa poco dopo l’accaduto. Questa la versione della madre del 14enne coinvolto: “A tempo scaduto i giocatori dello United avevano iniziato a lasciare il campo. Eravamo vicini al tunnel, mio figlio era lì per filmarli ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) La FA (Football Association) inglese ha aperto un’su Cristianosui fatti dell’aprile scorso, posteriori a Everton-Manchester United. L’attaccante portoghese entrò in contatto con un giovane tifosoal quale ruppe ilcellulare. CR7 è accusato di di violazione della FA Rule E3 per l’incidente avvenuto dopo la partita di. Immediata la replica del Manchester United: “Supporteremo il nostro giocatore nella sua risposta alle accuse“.non era stato punito dalla polizia britannica: infatti aveva chiesto scusa poco dopo l’accaduto. Questa la versione della madre del 14enne coinvolto: “A tempo scaduto i giocatori dello United avevano iniziato a lasciare il campo. Eravamo vicini al tunnel, mio figlio era lì per filmarli ...

