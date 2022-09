Potere aereo interforze. La soluzione di Goretti per gli F-35 italiani (Di venerdì 23 settembre 2022) F-35 sempre più interforze. L’Aeronautica militare e la Marina italiane sembrerebbero aver trovato una soluzione per la gestione delle proprie flotte di caccia F-35B, optando per basi separate ma addestramento e operazioni congiunte. “Sono molto soddisfatto del rapporto con la Marina”, ha dichiarato a Defense News Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare. “Abbiamo deciso insieme i requisiti operativi sia dell’Aeronautica sia della Marina e stiamo lavorando bene insieme, perché questo va a vantaggio di entrambi”, ha continuato il generale. Una decisione che risponde a delle logiche di sicurezza dettate dalle esigenze del presente: “Se guardiamo all’Ucraina, siamo tornati indietro nel tempo alla Guerra fredda, quando la dispersione delle basi salvava vite umane”. Basi separate Con le Forze armate pronte a ricevere ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) F-35 sempre più. L’Aeronautica militare e la Marina italiane sembrerebbero aver trovato unaper la gestione delle proprie flotte di caccia F-35B, optando per basi separate ma addestramento e operazioni congiunte. “Sono molto soddisfatto del rapporto con la Marina”, ha dichiarato a Defense News Luca, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare. “Abbiamo deciso insieme i requisiti operativi sia dell’Aeronautica sia della Marina e stiamo lavorando bene insieme, perché questo va a vantaggio di entrambi”, ha continuato il generale. Una decisione che risponde a delle logiche di sicurezza dettate dalle esigenze del presente: “Se guardiamo all’Ucraina, siamo tornati indietro nel tempo alla Guerra fredda, quando la dispersione delle basi salvava vite umane”. Basi separate Con le Forze armate pronte a ricevere ...

