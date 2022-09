Porta a Porta, cosa ha detto Berlusconi su Putin e Zelensky (Di venerdì 23 settembre 2022) Vladimir Putin spinto all'operazione speciale in Ucraina con l'obiettivo di rimpiazzare il governo di Volodymyr Zelensky con 'persone perbene'. Le parole di Silvio Berlusconi a Porta a Porta al centro ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) Vladimirspinto all'operazione speciale in Ucraina con l'obiettivo di rimpiazzare il governo di Volodymyrcon 'persone perbene'. Le parole di Silvioal centro ...

ItaliaViva : 'Ho visto che Fratoianni, dopo 55 voti di sfiducia a Draghi e innumerevoli sparate sulla proprietà privata, dice di… - Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Tg1, Rai 1 ?? 20.00 ?? Dritto e Rovescio, Rete 4 ?? 21.55 ?? Piazzapulita, La… - ilpost : La strana versione di Berlusconi su come è iniziata la guerra in Ucraina - VolCasciavit : @furgeTX @_talebanikov Io ci vado più sereno con Theo e Tonali e Tatarusanu in porta - BnB_Ferroviere : Eventi fuori porta: questo fine settimana la Apicoltura Dell’Orto di Besana Brianza apre i cancelli per l’annuale i… -