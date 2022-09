CorriereCitta : Pomezia festeggia l’anniversario di gemellaggio con Singen: la lettera del Commissario al sindaco Häusler -

L'HuffPost

... numeri vincenti e quote Il Gioco del Lotto premia la Toscana con quasi 150mila euro: si... con un colpo da oltre 50mila euro nella Capitale, un terno secco da 45mila euro a(4 - 7 - ...A Torvaianica - Comune di, siUgo Tognazzi con 100% Ugo , iniziativa che celebra il centenario della nascita del grande attore. Due mostre fotografiche, due rassegne cinematografiche (una per le commedie, una ... Nel Lazio cade l'ultima giunta grillina: sfiduciato il sindaco di Pomezia, "un gioco di Palazzo" E’ stato davvero un successo la due giorni di sport organizzata dal Comune di Pomezia alla Selva dei Pini. Davvero ampia la partecipazione del pubblico con tantissime persone intervenute per la manife ...Tutte le Ultime Notizie dalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi.