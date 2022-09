Pomeriggio 5 | scintille tra Barbara d’Urso ed Emma Bonino | “La aspettiamo da un po’ | non possiamo stare fino alle 22” La senatrice replica così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) Botta e risposta traed5. Il programma pomeridiano targato Mediaset, in vista del prossimo appuntamento elettorale, ospita in studio gli esponenti politici di tutti gli schieramenti in campo. Nella puntata di giovedì 22 settembre, ad essere intervistati dalla conduttrice l’ex premier Giuseppe Conte e la leader di Più Europa. Quest’ultima, però, ha fatto un po’ di ritardo nel collegamento in diretta. Infatti, pur non essendo presente fisicamente nello studio della trasmissione, in quanto impegnata in uno degli appuntamenti elettorali in giro per l’Italia, ladoveva collegarsi18.15. L’orario, però, non è stato rispettato e questo ha creato non pochi problemi ad una ...