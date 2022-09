Politico suggerisce di seguire gli account Twitter @ultimora_pol e @CrazyItalianPol per monitorare le elezioni in Italia (Di venerdì 23 settembre 2022) Politico è una delle testate più autorevoli nel panorama internazionale, soprattutto per quanto riguarda l’analisi e l’approfondimento Politico. Nella giornata di oggi, nel corso del suo contenuto multimediale Brussels Playbook a cura di Sarah Wheaton e di Zoya Sheftalovich, Politico offre un suggerimento social ai suoi lettori per seguire le elezioni politiche Italiane. A sorpresa, non si tratta di nessun account di testate giornalistiche o di altri progetti editoriali Italiani. Si tratta, invece, di due account Twitter che – in questa campagna elettorale, ma anche nei mesi precedenti – hanno avuto grande successo: @ultimora pol – un aggregatore di notizie di politica, provenienti da tutto l’arco costituzionale e non ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 settembre 2022)è una delle testate più autorevoli nel panorama internazionale, soprattutto per quanto riguarda l’analisi e l’approfondimento. Nella giornata di oggi, nel corso del suo contenuto multimediale Brussels Playbook a cura di Sarah Wheaton e di Zoya Sheftalovich,offre un suggerimento social ai suoi lettori perlepolitichene. A sorpresa, non si tratta di nessundi testate giornalistiche o di altri progetti editorialini. Si tratta, invece, di dueche – in questa campagna elettorale, ma anche nei mesi precedenti – hanno avuto grande successo: @ultimora pol – un aggregatore di notizie di politica, provenienti da tutto l’arco costituzionale e non ...

