Politiche 2022 | Marco Lusetti presenta FREE | Contro i partiti classici | con la Costituzione come bussola

Ad un passo dal silenzio elettorale che precederà le elezioni Politiche 2022, continuiamo a proporre le interviste agli esponenti dei partiti che puntano ad un posto in Parlamento al fine di far conoscere agli Italiani le loro posizioni. Da fine agosto ad oggi abbiamo provato a contattare tutti i partiti candidati alle prossime elezioni (anche solo in alcune regioni, come nel caso seguente) sia via mail, che via telefono o attraverso contatti social o tramite gli appositi form sui rispettivi siti. E' stato in molti casi impossibile sentire i partiti ma di questo vi daremo conto più tardi per farvi capire un po' quello che è l'atteggiamento dei partiti tricolore nei confronti della stampa (di una parte risibile della stampa, noi, ma pur sempre di stampa ...

