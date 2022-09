Più di 1.700 tifosi del Liverpool faranno causa alla Uefa per il caos della finale di Champions (Di venerdì 23 settembre 2022) Più di 1.700 tifosi del Liverpool hanno intenzione di fare causa alla Uefa per il dramma sfiorato alla finale di Champions di Parigi. Riferiscono di aver subito lesioni fisiche o traumi psicologici, e si sono registrati presso gli studi legali più importanti d’Inghilterra per chiedere un risarcimento danni al governo del calcio europeo. C’è di tutto: dai feriti con costole rotto a quelli cui sono state diagnosticate sindrome di ansia e disturbi da stress post-traumatico. Lo scrive il Guardian. Gerard Long, partner dello studio Binghams a Liverpool, afferma che più di 1.300 persone hanno registrato il loro interesse ad una class action, la maggior parte per traumi psicologici: “Rappresentiamo persone che hanno subito lesioni fisiche da ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) Più di 1.700delhanno intenzione di fareper il dramma sfioratodidi Parigi. Riferiscono di aver subito lesioni fisiche o traumi psicologici, e si sono registrati presso gli studi legali più importanti d’Inghilterra per chiedere un risarcimento danni al governo del calcio europeo. C’è di tutto: dai feriti con costole rotto a quelli cui sono state diagnosticate sindrome di ansia e disturbi da stress post-traumatico. Lo scrive il Guardian. Gerard Long, partner dello studio Binghams a, afferma che più di 1.300 persone hanno registrato il loro interesse ad una class action, la maggior parte per traumi psicologici: “Rappresentiamo persone che hanno subito lesioni fisiche da ...

