“Più alto di mamma”. Nathan Falco, a 12 anni supera Elisabetta Gregoraci: foto (Di venerdì 23 settembre 2022) Nathan Falco più alto della mamma Elisabetta Gregoraci. Ha solo 12 anni, ma il figlio di Flavio Briatore e della showgirl calabrese è già uno dei figli vip più seguiti sui social. Questa estate ha debuttato sul red carpet insieme ai genitori. L’occasione era il gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef per raccogliere fondi per i più bisognosi a Capri. Nathan Falco si è presentato con pantaloni skinny bianchi, camicia Ralph Lauren, completando il tutto con un paio di sneakers Nike Custom Air Jordan 4 Retro, sfoggiando anche dei braccialetti di cotone di Dior (costo 350 euro). Non solo, a 12 anni il figlio dell’imprenditore e della showgirl e conduttrice calabrese ha già fatto carriera. Leggi anche: ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)piùdella. Ha solo 12, ma il figlio di Flavio Briatore e della showgirl calabrese è già uno dei figli vip più seguiti sui social. Questa estate ha debuttato sul red carpet insieme ai genitori. L’occasione era il gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef per raccogliere fondi per i più bisognosi a Capri.si è presentato con pantaloni skinny bianchi, camicia Ralph Lauren, completando il tutto con un paio di sneakers Nike Custom Air Jordan 4 Retro, sfoggiando anche dei braccialetti di cotone di Dior (costo 350 euro). Non solo, a 12il figlio dell’imprenditore e della showgirl e conduttrice calabrese ha già fatto carriera. Leggi anche: ...

borghi_claudio : @MikeCucinotta Mancano ancora giorni. Avanti e dialogo con tutti. Specialmente quelli che vogliono restare a casa.… - juventusfc : Le valutazioni #FIFA23 dei nostri ragazzi ???? Chi dovrebbe avere un valore più alto? ?? Scopri i rating… - UKRinIT : In questa foto,la piccola Maria saluta per sempre suo padre,il difensore dell’Ucraina,ucciso dai russi.Fu ucciso ne… - Malvy34087444 : RT @ennedea: nikita: l’italia è il paese con il più alto numero di divorzi edoardo: ma che ne sai che sei l’istat lui semplicemente estern… - justascorpiobtc : RT @ceenzi: “sei troppo alto” *si abbassa e ride* HANNO FATTO FARE LA FOTO A ME CHE SONO LA PIÙ BASSA ALLORA @justascorpiobtc @3r_alene ??… -