Piove sul bagnato

(Di venerdì 23 settembre 2022) I deliri di Putin, zar fuori tempo utile, concernenti l’ipotesi concreta – non un bluff, come lo stesso ha precisato – non sono stati estemporanei, anzi! Ha continuato il giorno successivo rincarando la dose con un discorso alla nazione a dir poco allarmante per gli stessi russi. Ha difatti annunciato il richiamo alle armi di trecentomila riservisti, vale a dire di civili fino una certa età che hanno prestato il servizio di leva, per difendere il confine con l’ Ucraina. Quegli stessi da dove è iniziato il conflitto, ancora oggi definito sfacciatamente dagli oligarchi di Mosca “operazione militare speciale”. Quanto ne è seguito subito dopo quelle farneticazioni è ormai di dominio pubblico. Si aggiunga, solo per scrupolo, a quanto illustrato, che è iniziato immediatamente il tentativo di un esodo biblico della popolazione, almeno di quella parte che potrebbe intraprenderlo. Il ...

