Pioli: “Al Milan mi sento a casa, abbiamo ancora tanto da fare insieme” (Di venerdì 23 settembre 2022) Nessun dubbio per Stefano Pioli: il suo futuro sarà sulla panchina del Milan per provare a vincere ancora. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 settembre 2022) Nessun dubbio per Stefano: il suo futuro sarà sulla panchina delper provare a vincere

AntoVitiello : #Pioli alla premiazione del torneo Nereo Rocco 'Al #Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa non prende i… - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - sportmediaset : MILAN, CARDINALE HA LE IDEE CHIARE: 'PIOLI RINNOVERÀ, PER LEAO BRUTTA SITUAZIONE' #MILAN #CARDINALE #LEAO #PIOLI - sportli26181512 : Il CorSport recita: 'Pioli mette radici «Milan casa mia, vinciamo ancora»': Anche il Corriere dello Sport riprende… - milansette : Il CorSport recita: 'Pioli mette radici «Milan casa mia, vinciamo ancora»' #acmilan #rossoneri -