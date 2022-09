Pino Insegno | “Io e Giorgia? Siamo amici da vent’anni Lei è come Daenerys Targaryen | la regina dei draghi”

Giorgiolaporta : Che cosa è l'#intolleranza? Leggete i commenti su Pino Insegno. Gli attori devono essere di #sinistra o vengono mas… - pfmajorino : Pino Insegno ieri si è sbagliato. #Meloni è più simile a #Sauron - Agenzia_Ansa : Pupo e Pino Insegno, la coda lunga del comizio del centrodestra a Roma con la Meloni. Il presentatore e doppiatore… - Tauro7816 : @fasulo_antonio @M49liberorso Sicuramente niente ma uno che c ha la bandiera dell Ucraina e dell Europa dopo il nom… - ADazzetti : RT @sabry_vix: @laura_corrotti Il casino montato su Pino Insegno dimostra che la sinistra è la mafia del paese. -

Si sta parlando tanto sui social nelle ultime ore della presenza dell'attore e doppiatoreal comizio elettorale di Giorgia Meloni di ieri a Piazza del Popolo a Roma . Ma lui non si cura degli attacchi, e parlando con l'Adnkronos respinge al mittente la pioggia di critiche (e ..."Ma perché me lo chiedete tutti Sto benissimo, non mi importa di niente".non si capacita. Un po sorpreso, un po infastidito, non capisce perché gli si renda conto del day after il comizio elettorale di Fratelli d Italia in piazza del Popolo a Roma , in cui ha ...Letta chiude a Roma con un messaggio al Pd: se vinciamo vinciamo tutti insieme, ma se perdiamo le responsabilità vanno condivise ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...