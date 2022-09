Pino Insegno | «Gli attori di destra sono discriminati Giorgia Meloni non è un' estremista»

Giorgiolaporta : Che cosa è l'#intolleranza? Leggete i commenti su Pino Insegno. Gli attori devono essere di #sinistra o vengono mas… - pfmajorino : Pino Insegno ieri si è sbagliato. #Meloni è più simile a #Sauron - Agenzia_Ansa : Pupo e Pino Insegno, la coda lunga del comizio del centrodestra a Roma con la Meloni. Il presentatore e doppiatore… - DarioBallini : Pino Insegno ci dice che Meloni, bontà sua, non ci proibirà di vivere. Ora mi sento decisamente meglio. - SbrizzaClaudio : RT @TonyMac85: Leggete i commenti su Pino Insegno e vi renderete conto perché nel mondo dello spettacolo, si 'dichiarano' tutti di sinistra. -

Giorgia Meloni , dopo essere stata presentata da, occupa la scena per oltre mezz'ora mandando un messaggio chiaro al centrosinistra: "Gli unici che hanno paura sono loro perché hanno ...Si sta parlando tanto sui social nelle ultime ore della presenza dell'attore e doppiatoreal comizio elettorale di Giorgia Meloni di ieri a Piazza del Popolo a Roma . Ma lui non si cura degli attacchi, e parlando con l'Adnkronos respinge al mittente la pioggia di critiche (e ...L'attore dopo le polemiche per la sua partecipazione al comizio di Fratelli d'Italia: «Se uno va sul palco dei Primo Maggio non succede niente, se io presento un'amica sono accusato di fascismo». E an ...Lo spauracchio del voto per il Senato in Sicilia che potrebbe complicare lo scenario per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia ...