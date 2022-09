Pino Insegno agli odiatori: «Sti ca***. Meloni è una donna per bene e rivendico le mie idee» (Di venerdì 23 settembre 2022) È scattata subito, contro Pino Insegno, la macchina dell’odio. È bastata, infatti, la sua comparsa sul palco di piazza del Popolo, per presentare l’ingresso di Giorgia Meloni con una frase del Signore degli Anelli, perché sui social, twitter in testa, il suo nome finisse in tendenza sull’onda di critiche, ironie, insulti e immancabili foto a testa in giù. Di tutto un armamentario, insomma, arcinoto, al quale l’attore risponde con un sonoro «sti ca…». «Mi criticano perché ho introdotto il comizio della Meloni? Lo fanno anche perché sono della Lazio», ha commentato. Pino Insegno: «rivendico le mie idee. Dobbiamo essere tutti uguali?» Dunque, chi se ne importa. «Io non sono un influencer. Sono un attore, doppiatore e formatore molto bravo, che vive nel ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) È scattata subito, contro, la macchina dell’odio. È bastata, infatti, la sua comparsa sul palco di piazza del Popolo, per presentare l’ingresso di Giorgiacon una frase del Signore degli Anelli, perché sui social, twitter in testa, il suo nome finisse in tendenza sull’onda di critiche, ironie, insulti e immancabili foto a testa in giù. Di tutto un armamentario, insomma, arcinoto, al quale l’attore risponde con un sonoro «sti ca…». «Mi criticano perché ho introdotto il comizio della? Lo fanno anche perché sono della Lazio», ha commentato.: «le mie. Dobbiamo essere tutti uguali?» Dunque, chi se ne importa. «Io non sono un influencer. Sono un attore, doppiatore e formatore molto bravo, che vive nel ...

