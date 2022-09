Pil, Istat alza stime: nel 2021 al 6,7%, economia in forte recupero (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel 2021 il tasso di variazione del Pil in volume è pari a +6,7%, con una revisione al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile. Sulla base dei nuovi dati, nel 2020 il Pil in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Nelil tasso di variazione del Pil in volume è pari a +6,7%, con una revisione al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile. Sulla base dei nuovi dati, nel 2020 il Pil in ...

fattoquotidiano : L’Istat rivede al rialzo il Pil 2021 (+ 6,7%) Crescita trainata dall’edilizia. Scende il debito pubblico - Agenzia_Ansa : Nel 2021 il Pil italiano in volume è cresciuto del 6,7%. Lo comunica l'Istat che nei conti economici nazionali diff… - istat_it : Conti economici nazionali: nel 2021 il Pil (in volume) aumenta del 6,7% rispetto al 2020 (+0,1 punti percentuali ri… - qui_finanza : Istat: il Pil italiano è cresciuto del 6,7% nel 2021 - gsartecucina : RT @istat_it: Conti economici nazionali: nel 2021 il Pil (in volume) aumenta del 6,7% rispetto al 2020 (+0,1 punti percentuali rispetto all… -