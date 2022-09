Pil: “cala solo per l’agricoltura”, per le famiglie pugliesi si teme un’inflazione a tavola da 900 milioni di euro Coldiretti Puglia (Di venerdì 23 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: In controtendenza all’andamento generale, il valore aggiunto cala solo per l’agricoltura e la pesca che fanno registrare una riduzione dell’1,3%. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai conti economici nazionali dell’Istat per il 2021 che registra un tasso di variazione del Pil in volume pari a +6,7% per l’intera economia. In sofferenza l’agricoltura che vede aggravare la situazione di difficoltà nel 2022 per effetto – sottolinea la Coldiretti – della siccità e dell’esplosione dei costi di produzione, dall’energia ai fertilizzanti, dalle macchine agli imballaggi fino ai mangimi per alimentare il bestiame. Il risultato – sottolinea la Coldiretti – è che oltre 1/3 delle ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: In controtendenza all’andamento generale, il valore aggiuntopere la pesca che fanno registrare una riduzione dell’1,3%. E’ quanto afferma lain riferimento ai conti economici nazionali dell’Istat per il 2021 che registra un tasso di variazione del Pil in volume pari a +6,7% per l’intera economia. In sofferenzache vede aggravare la situazione di difficoltà nel 2022 per effetto – sottolinea la– della siccità e dell’esplosione dei costi di produzione, dall’energia ai fertilizzanti, dalle macchine agli imballaggi fino ai mangimi per alimentare il bestiame. Il risultato – sottolinea la– è che oltre 1/3 delle ...

