Pierluigi Diaco fa cadere a terra Carmen Russo mentre ballano a BellaMa' (VIDEO) (Di venerdì 23 settembre 2022) Avrà fatto il picco di share in questo momento parecchio esilarante? Lo scopriremo domani ma sicuramente ha fatto il picco delle risate Pierluigi Diaco che dobbiamo ammetterlo, sta cercando in tutti i modi di far dimenticare la sua aurea di conduttore antipatico e spocchioso. E oggi, con la rovinosa caduta su Carmen Russo, ha mostrato le sue "debolezze". Tutto è iniziato con l'intervista a Carmen Russo nella puntata di BellaMa' in onda il 23 settembre 2022 su Rai 2. Il programma come saprete è in diretta per cui si vede realmente tutto quello che succede…Carmen, che non si ferma mai, dopo un travolgente balletto nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri sera su Canale 5, oggi è passata allo studio di BellaMa' dove stava ...

