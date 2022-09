Philip Morris in campo per salvare la filiera del tabacco dal caro-energia

(Di venerdì 23 settembre 2022) La multinazionale stanzia 11 milioni di euro per sostenere i coltivatori italiani in difficoltà per il: "Così diamo certezze nell’immediato e creiamo le condizioni per proseguire nel percorso di sostenibilità"

PhilipMorris_IT : Si è appena concluso il percorso formativo “Digital Transformation Capabilities Intro Package' promosso dal Philip… - maxuggeri : @Mov5Stelle Avete finito i soldi della Philip Morris? ?? Pezzenti, questuanti, cialtroni: da lunedì vi dovrete trovare un lavoro. - pollon_anna : @ckiikc @petergomezblog @fattoquotidiano eh già...e voi salutate il dittarore russo fatto entrare liberamente in It… - CurottoMauro : RT @papbologna: Dalla Fabio Perini all'IMA, passando per Toyota, Philip Morris, Ducati e le mense degli operai. Portiamo la proposta di #Un… - ilmessaggeroit : #philip morris, nuove misure a sostegno della filiera del tabacco -

Italia e Coldiretti ancora al fianco dei produttori con un nuovo provvedimento a sostegno della filiera del tabacco italiana. Due le misure a vantaggio dei coltivatori: la prima prevede ...Italia e Coldiretti hanno annunciato un nuovo provvedimento a sostegno della filiera del tabacco italiana. Due le misure previste per i coltivatori: la prima contiene un aumento dei ...La multinazionale stanzia 11 milioni di euro per sostenere i coltivatori italiani in difficoltà per il caro-energia. Philip Morris: "Così diamo certezze nell’immediato e creiamo le condizioni per pros ...Philip Morris Italia e Coldiretti ancora al fianco dei produttori con un nuovo provvedimento a sostegno della filiera del tabacco italiana. Due le misure a vantaggio dei coltivatori: la ...