Pfas in Veneto | la denuncia | “Noi in zona Arancione usiamo i pozzi inquinati senza saperlo e la Regione ci nega le analisi”

"I miei figli hanno valori Pfas nel sangue fuori dai limiti, ma la Regione mi nega analisi e non risponde. Ricordatelo il 25 settembre". Elisabetta Donadello ha 48 anni e vive con la sua famiglia nella zona ovest di Vicenza, ai confini con il comune di Creazzo. Si è presentata come una donna-sandwich davanti al palazzo di Giustizia dove si sta celebrando il processo ai manager della Miteni, la società di Trissino accusata di aver causato il colossale inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche. I reflui sono entrati nella falda che scorre nel sottosuolo del Veneto e da lì sono risaliti negli acquedotti, oltre che nei pozzi che abbeverano orti e campi nelle province di Vicenza, Verona e Padova. Le sue parole sono la conferma delle accuse del relatore del Consiglio per ...

