Perdite per 254 | 3 mln per la Juventus | ecco il comunicato ufficiale

La Juventus attraverso un comunicato ha reso noto il bilancio chiuso al 30 giugno: ecco i dettagli La Juventus, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha reso noto quanto emerso dopo il CdA odierno. ecco il comunicato ufficiale: «Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di € 254,3 milioni (€ 209,9 milioni al 30 giugno 2021). Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023/2024- 2027/2028" e la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie».

